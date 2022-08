Boerenrock trekt tussen de 47.000 en 48.000 bezoekers

Hij kijkt tevreden terug op het evenement. "We hebben we toch weer zo'n 5000 meer mensen getrokken. Voor volgend jaar gaan we voor de 50.000. Dat is een behapbare stap."

Bierdouche en regendouche

Twee smetjes waren er de afgelopen vier dagen. Tijdens het optreden van De Esperando's op de mainstage valt de enige bui in vier dagen. Het water gutst tijdens het optreden naar beneden. "Waar normaal 10.000 mensen kunnen staan, stonden er toen misschien dertig. Dat is natuurlijk wel zonde van zo'n mooi optreden. Maar dat is het risico van een buitenpodium." En het tweede smetje was zaterdagavond, toen Mart Hoogkamer zijn optreden voortijdig stopte omdat er bier naar hem werd gegooid.

Het festival is meer dan alleen muziek. Ook de motorcross en de trekkertrek zijn populaire onderdelen. En niet te vergeten, de camping. "Die is dit jaar weer wat groter geworden."

Wat Van der Veen wellicht nog wel het meeste bijblijft, zijn de vele nieuwe gezichten op het terrein. "Onder het publiek zijn heel veel nieuwe bezoekers. Ze komen overal vandaan. Veel uit Noord-Brabant, maar ook mensen uit Noord-Holland die voor het eerst naar dit festival zijn gekomen."