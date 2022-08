Muziektheaterspektakel Bommen Berend: 'Een auditieve veldslag'

De repetities zijn in volle gang: de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen verzorgt donderdag en vrijdag in Coevorden het muziektheaterstuk Bommen Berend.

Aankomend weekend staat de gemeente Coevorden stil bij het 350 jaar ontzet. "Het is dan 350 jaar geleden dat Coevorden bevrijd is van de Bisschop van Münster, Bommen Berend, Bernhard von Galen. En Groningen ook. En die twee steden hebben in 1672, het rampjaar van Nederland, een heel belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Ze hebben samengewerkt, en ook samen met het leger. En dat gaan we nu opnieuw doen", zegt projectleider Roelie Lubbers.

Veldslag nagespeeld

Met het muziektheaterstuk wordt de veldslag nagespeeld, zegt regisseur Bruun Kuijt. "Auditief dan natuurlijk. Bommen Berend, die vanuit Münster als aardsbisschop, als een soort Poetin, trekt vanuit Coevorden naar Groningen. Hij verwacht dat hij met zijn Rooms-Katholieke leger hier welkom is. Maar ja, Coevorden en Groningen verzetten zich. Coevorden wordt veroverd en hij blijft steken bij Groningen", geeft hij een geschiedenislesje.

Het orkest stelt zowel Groningen als Coevorden voor. "We hebben drie zangers en een acteur. Die spelen in het publiek en zo verbeelden we de veldslag."

Donderdag en vrijdag wordt het stuk opgevoerd op het magazijnencomplex bij Coevorden. Een unieke locatie, zegt producent Rob Sloekers van Defensie. "Het is niet gebruikelijk dat we mensen uitnodigen in zulke groten getale op een defensiecomplex. We maken nu van een defensiecomplex een theater. En zo komt het mooi samen."

Kaarten