50PLUS klaar met Frank Duut: 'Jetta Klijnsma moet ingrijpen'

Volgens Dales heeft Duut te kampen met een integriteitsprobleem en is hij niet langer te handhaven.Frank Duut werd bij de verkiezingen voor Provinciale Staten voor 50PLUS gekozen in de Staten. Hij keerde de partij al snel de rug toe en ging na een flirt met Sterk Lokaal als onafhankelijk Statenlid verder. Zetelroof volgens 50PLUS. De partij wil dat Duut zijn zetel teruggeeft, maar die weigert dat.Geert Dales eist ook 1.200 euro terug van Duut. "De partij heeft door het optreden van Duut kosten moeten maken. Wij wilden ons tegenover onze 8444 kiezers in Drenthe verontschuldigen en uitleggen wat er gebeurd is. Dat hebben we gedaan in een advertentie in de regionale kranten en dat heeft geld gekost. Als hij niet betaalt bellen we de deurwaarder", vertelt Dales."Duut voldoet ook niet aan zijn afdrachtsregeling", gaat Dales verder. "Normaal gesproken betalen onze volksvertegenwoordigers een deel wat ze verdienen aan de partij en dat wordt weer gebruikt voor partijactiviteiten."50PLUS heeft Duut een brief gestuurd, maar volgens Dales reageert hij daar niet op. "Meneer Duut laat niks meer van zich horen, hij is in geen velden of wegen te bekennen. Door zijn optreden is er nog veel meer gedoe ontstaan want hij heeft ook de partij Sterk Lokaal in de problemen gebracht. Hij heeft een hoop ellende aangericht."Dales vindt dan ook dat de Drentse commissaris van de koning moet ingrijpen. "Ik vind dat langzamerhand het moment gekomen is dat we Jetta Klijnsma gaan inschakelen, want er is hier natuurlijk sprake van een serieus integriteitsprobleem met deze meneer. Duut is niet te handhaven. Integriteit is in het openbaar bestuur ontzettend belangrijk. Ze moet duidelijk maken tegen Duut dat hij in een onmogelijke positie is beland."Dales wil dat de wet wordt aangepast zodat in de toekomst dit soort gevallen worden voorkomen. "We zullen de casus Duut aangrijpen om met voorstellen te komen in de Tweede Kamer."In een reactie geeft Frank Duut aan geen commentaar te willen leveren.