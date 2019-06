Gevaar op oude Verkeerspark: 'Voor de TT met hekken dicht'

"Het is er levensgevaarlijk, en je moet er niet aan denken wat er gebeurt als iemand hier door het glas loopt, of in een glaspunt valt en een slagaderlijke bloeding krijgt", zegt raadslid Dries Zwikker van 50PLUS. "Opruimen die handel en afsluiten met hekken, en wel zo snel mogelijk", zegt hij.Je hoeft er geen enkele moeite voor te doen, het vroegere park op te komen. Iedereen kan er zo op. Dries Zwikker baant zich samen met 50PLUS-fractievoorzitter Clemens Otto een weg door al het kapotte glas. De grond ligt ermee bezaaid. Ze gaan richting het gebouw dat ooit het restaurant was. Geen raam is nog heel, en uit sommige sponningen steken grote stukken glas. "Je moet er niet aan denken dat je kind hierin valt, dan ben je ver van huis", verzucht hij.Clemens Otto (l.) en Dries Zwikker van 50PLUS in Assen willen hekken rond het onveilige Verkeerspark (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)Al sinds de sluiting van het Verkeerspark verpaupert de boel op het terrein vlakbij het TT Circuit. Door vandalen en brandstichting is het een gevaarlijk terrein geworden, vindt 50PLUS. Met de TT voor de deur, en alle volle campings eromheen, ligt het terrein er volgens Zwikker uitnodigend bij om er rottigheid uit te halen. "Nergens is een hek, je kunt er zo op, dat moet je toch niet willen. En er hangen hier vaak genoeg jongeren rond, die hier even chillen of een jointje roken. Op zich heb ik daar geen probleem mee, maar je weet niet hoe ze zich daarna gedragen."Ook wordt het parkeerterrein gebruikt als dumpplek, tot grote ergernis van Zwikker en Otto. "Hier in de hoek ligt een stapel asbestplaten, en verderop zijn ze kapot getrapt, dat is gevaarlijk. Ook liggen er allemaal zakken met rommel gedumpt. Dat is milieuverontreiniging, en dat willen we niet in Assen." 50PLUS wil er daarom hekken omheen. "Straks gaan mensen hier wildkamperen, met alle gevaren van dien."Op het terrein ligt onder zwart landbouwplastic een grote bult leemgrond, gebruikt eerder dit jaar bij Tractor Pulling in de TT Hall. Verkeerspark-eigenaar Herman Jasper gaf er toestemming voor, zo verklaart hij, om het daar op te slaan. "Want het zou zo weer gebruikt kunnen worden", zegt hij. Maar grote tractor- en vrachtwagenbanden, die het landbouwplastic op zijn plek moeten houden, zijn al versleept en liggen elders. Dries Zwikker ziet het al gebeuren, dat ze straks opgestookt worden op TT-kampvuurtjes. "Die banden kun je zo wegrollen, maar ik wil ze niet op een idee brengen."50PLUS heeft al twee keer raadsvragen gesteld over de gevaarlijke situatie rond het verpauperde Verkeerspark. Daarop antwoordt het college 'dat ze uit oogpunt van de veiligheid de eigenaar kunnen dwingen het terrein zodanig af te sluiten, dat er niemand op kan'. Het afdwingen van sloop van gebouwen is lastiger, zo zeggen B en W. "Dat ligt juridisch lastig, zolang de situatie ter plekke veilig is."Maar volgens 50PLUS is alles verre van veilig, en moet er ingegrepen worden: "Hekken dicht, en alles opruimen, dan is het klaar."Eigenaar Herman Jasper reageert gelaten. "Ik kan de boel wel weer dichtgooien met hekken, maar zodra ik dat heb gedaan, verdwijnen die hekken weer. Ik kan wel aan de gang blijven", zucht hij. Wel gaat hij er één dezer dagen naartoe om er rood-witte afzetlinten te plaatsen met 'verboden toegang', en een paar verbodsbordjes, dat betreden van het terrein strafbaar is. "Maar hekwerk neerzetten, daar is geen beginnen aan, alles wordt toch opengebroken."Alle bouwwerken op het voormalige Verkeerspark ook volledig slopen, en het terrein helemaal schoonvegen, zoals 50PLUS nu eist, daar voelt Herman Jasper verder niets voor. "Ik doe dat pas als ik een koper heb voor het terrein. Maar de gemeente frustreert dat zelf."Volgens de ondernemer was hij bijna akkoord met een projectontwikkelaar, die er iets wou realiseren met pleasure, leisure en foods. "We zaten een paar weken geleden bij de gemeente Assen aan tafel, want dit ligt immers in de TRZ bij het TT Circuit: de toeristisch recreatieve zone. Daar zou bij de gemeente echt de focus op liggen. Nou mooi niet dus", zegt een boze Jasper.Volgens hem was na het woord 'foods' het gesprek ineens over. "Dat kon niet en mocht niet, want er komt dus straks een Burger King bij Assen-Zuid, aan de andere kant van de snelweg. Op grond dus van de gemeente zelf. En daarom kon ons plan niet doorgaan, zeiden ze. Als het zo moet, dan koopt Assen mijn grond maar, dan ben ik er in elk geval van af", zegt Herman Jasper gefrustreerd.Wel wil hij voor de TT nog afzetlinten en borden plaatsen, om nog eens duidelijk aan te geven dat het verboden terrein is.