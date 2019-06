Regio Emmen wil onnodige ziekenhuisopname kwetsbare ouderen terugdringen

Het probleem bij kwetsbare ouderen zit hem vooral in de complexiteit van hun zorgvragen. "Zij kampen vaak met meerdere aandoeningen waardoor het stellen van een diagnose veel tijd kost", zegt teamleider Marjan Mulder van de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD). "Dit terwijl het vermoeden bestaat dat een deel van deze opnames voorkomen kan worden. Dat is van groot belang, want ziekenhuisopnames zijn zeer belastend voor kwetsbare ouderen."Lisette Duyndam, wijkverpleegkundige bij Icare, spreekt van een succesvolle pilot. "We keken mee en inventariseerden welke zorg nodig was om de patiënt veilig te laten terugkeren naar huis." De pilot zou in de eerste plaats tot betere afstemming en wederzijds begrip in de 'spoedzorgketen' hebben geleid. Verder zouden wijkverpleegkundigen nu beter zijn uitgerust om de vitale functies van ouderen thuis te meten."Denk aan bloedsuikerwaarde, bloeddruk en lichaamstemperatuur", aldus Duyndam. "Dankzij deze extra informatie kunnen we de huisarts op de huisartsenpost nu vollediger informeren over de gezondheidssituatie van ouderen. Daardoor kan de huisarts gerichter vervolgbeleid uitstippelen."Een betere afstemming tussen zorgorganisaties moet het mogelijk maken dat kwetsbare ouderen vaker met extra zorg naar huis of een ouderenzorglocatie begeleid worden. "Bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren zijn essentieel om de zorg voor deze groep te verbeteren", aldus Mulder.Bij de pilot waren naast de CHD ook Icare, Zorggroep Tangenborgh en Treant Zorggroep betrokken. De samenwerking in Emmen is zo goed bevallen dat deze blijft bestaan. Bovendien zijn in Hoogeveen en Meppel vergelijkbare projecten gestart.