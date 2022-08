FNV doet oproep tot staking NS in het Noorden

Vakbond FNV wil dat medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen woensdag in de regio Noord gaan staken. "Van 04.00 uur 's morgen tot 04.00 uur 's nachts rijden er dan wat ons betreft geen treinen in de regio", zegt een woordvoerder van de vakbond.

Volgens hem kunnen NS-medewerkers het werk neerleggen in Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Zwolle en Onnen. Als medewerkers staken in Zwolle en Groningen rijden er geen of minder treinen door Drenthe.