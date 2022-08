Meer tijd nodig voor rapport over hartchirurgie UMCG

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft meer tijd nodig voor haar rapport over de toekomst van de kinderhartchirurgie in ons land. Dat heeft de NZa laten weten aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Het UMCG zal dus nog wat geduld moeten hebben, voordat het weet waar het aan toe is.

De verwachting is nu dat de zogeheten impactanalyse begin december gereed is, meldt RTV Noord . Op basis daarvan moet de Tweede Kamer een knoop doorhakken in een kwestie die zich al tientallen jaren voortsleept.

Specialistische ingrepen

In Nederland zijn momenteel vier universitaire medische centra, waar kinderen (en ook volwassenen) met een aangeboren hartafwijking worden geopereerd. Naast het UMCG zijn dat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC Utrecht. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dat te veel zijn.

Het gaat om zeer specialistische ingrepen, die slechts door een tiental kinderhartchirurgen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien komt dit soort operaties betrekkelijk weinig voor. Om dit specialisme goed in de vingers te krijgen, en te houden, is het belangrijk dat de chirurgen voldoende 'vlieguren' maken. Maar met zo'n 1.400 ingrepen, verspreid over vier hartcentra, is dat nauwelijks haalbaar.

Ophef

Toen in december 2021 duidelijk werd dat Kuipers van plan was de kinderhartchirurgie in Groningen en Leiden op te heffen, leidde dat tot een storm van protesten uit heel Noordoost-Nederland.