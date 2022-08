Hitte bezorgt bloemencommissie van Corso Eelde slapeloze nachten

Afgelopen week moest Eelde leveren aan de corsoploegen van Sint Jansklooster. Die hadden 360 kisten met bloemen aangevraagd. "Maar we konden er niet meer dan 320 leveren. Dat is voor ons honderden euro's minder aan inkomsten. Dus we voelen het ook in de portemonnee, en dat is wel jammer van alle energie en kosten die we erin steken", zegt Wolbers. "We doen ons best, meer kunnen we niet doen. We willen niemand teleurstellen, maar dit zijn van die zaken waar je weinig aan kunt doen."