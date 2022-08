Muziekparty's rond de Markt moeten uitgaansleven in Assen boost geven

De Asser horecabedrijven Zusjes de Boer en Proeflokaal Autentieq aan de Markt willen met speciale muziekparty's het uitgaansleven in de provinciehoofdstad een boost geven. Elk weekend zijn er live dj's of muzikale themaparty's. De reuring moet voorkomen dat het Asser uitgaanspubliek, zowel jong als oud, steeds vaker op de trein stapt om zijn heil te zoeken in de stad Groningen.

Vijf jaar geleden sloten aan de Brinkstraat drie, vooral onder jongeren populaire uitgaansgelegenheden. Sindsdien is er in het centrum een gat in het horeca-aanbod. En dat is nog altijd niet gevuld. Al doet Pand17, een horeca- evenementencentrum aan de rand van Marsdijk, al sinds vorig jaar z'n best daar de jeugd naartoe te trekken. Maar dat ligt nu eenmaal niet in het centrum.

Weinig te beleven

Vooral onder jongeren wordt geklaagd dat er in hartje provinciehoofdstad in het weekend weinig te beleven valt. En dat gat dat willen ze opvullen, de horecaondernemers Ronald Obbes van Zusjes de Boer en Geert te Velde van Proeflokaal Autentieq. In het eerste weekend van september gaan ze los. "We merken dat de mensen, na twee jaar corona, ook echt weer toe zijn aan een feestje. En ze willen weer uitgaan, al is corona natuurlijk nog altijd niet helemaal voorbij", zegt Obbes.

Geert te Velde, uitbater van Proeflokaal Autentieq, heeft afgelopen maand al op een paar avonden geëxperimenteerd. Binnen wordt dan zo'n beetje alles wat los en vast zit, door hem uit z'n tent gesleept. En dan is de kale cafévloer 'the place to be', om te dansen.

"Zo kan er weinig kapot gaan", aldus Te Velde. "En geen meubels erin, dat bespaart kostbare ruimte, de volumeknop van de muziek gaat verder open en dan is het feest." Buiten, pal voor het café, heeft hij hoge statafels neergezet, en die vallen in de smaak. "De eerste paar keren waren zeer geslaagd, de tent was gewoon te klein."

Pubquiz, dj's en themaparty

Te Velde runt twee horecazaken aan de Markt. Eentje, restaurant Autentieq, is puur gericht op eters. Maar in Proeflokaal biedt hij vanaf september speciaal vermaak in het weekend. Maandelijks is er de donderdagse pubquiz, en op zaterdagen wordt de agenda gevuld tot eind dit jaar met evenementen. Zo komen er live dj's en speciale party's rond End of Summer, een Foute Party, Halloween, kerst en oud en nieuw.