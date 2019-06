Proces motorclub No Surrender gaat verder

De rechtbank in Groningen gaat vandaag verder met het proces tegen een aantal voormalige kopstukken van motorclub No Surrender. Vorige week viel een groot aantal zittingsdagen uit door onder meer de ziekte van de advocaat van Henk Kuipers, ex-voorman van No Surrender.

Vandaag staan vier oud-leden van de club terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Onder hen ook No Surrender-oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom en Henk Kuipers uit Emmen.Het is nog de vraag of de zaak van Kuipers vandaag wel wordt behandeld. Vorige week zat zijn advocaat nog in Thailand. Advocaat Roy van der Wal had een virus opgelopen waardoor hij niet mocht vliegen. Het is nog onduidelijk of Van der Wal er vandaag wel bij is.In het proces staan in totaal vijf mensen terecht. Het Openbaar Ministerie vervolgt de vijf voor verschillende feiten. Naast het leiding geven aan een criminele organisatie gaat het onder meer om afpersing, bedreiging en diefstal met geweld.De rechtbank heeft oorspronkelijk twaalf dagen voor het proces ingepland. Op 2 juli zouden de strafeisen worden uitgesproken, maar die planning zal waarschijnlijk worden aangepast.