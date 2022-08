Voedselbank Zuidoost-Drenthe ziet toename aantal klanten

Het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbank is flink gestegen de afgelopen maanden. Bij de voedselbank Zuidoost-Drenthe hebben ze 8 procent meer klanten dan in januari van dit jaar. De verschillen per gemeente zijn groot: In Emmen is er een stijging van 6,5 procent, in Coevorden 23.

De stijging heeft volgens de voorzitter Ton Sleeking met een aantal zaken te maken. "Door hogere energieprijzen en stijgende prijzen in de supermarkt houden mensen steeds minder geld over", zegt hij bij ZO!34 . "Waarom die verschillen per gemeente zo groot zijn, weet ik niet."

Financieel klem

Volgens het Nibud heeft één op de drie huishoudens op het moment moeite om financieel rond te komen. Het Nibud is het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting en doet onderzoek naar de financiële situatie van Nederlanders.

De meer bezochte voedselbanken zien verschillen in het type klant per gemeente. "Het zijn niet alleen alleenstaanden, ook steeds meer gezinnen kloppen bij ons aan", zegt Sleeking. Zo is er in Emmen een stijging van 6,5procent qua klanten, maar zijn er 9,5 procent meer monden te voeden. "Dat betekent dat er grotere huishoudens aankloppen." In Coevorden is dat andersom: 23 procent meer huishoudens en 10 procent meer monden. "Daar zijn er kleinere huishoudens die het lastiger hebben."

Zomerdip

Ook de gebruikelijke zomerdip is er niet. "Normaalgesproken is de zomer een rustigere periode", zegt Sleeking. "De stijging die we sinds januari zien, zet nu door."

Ondanks de stijging maakt de voorzitter zich nu nog geen grote zorgen over de drukte bij de voedselbank. "Op dit moment kunnen we het nog aan", zegt hij. "Ook door de hoeveelheid vrijwilligers die we hebben." Het verdelen van de pakketten, het bezetten van de uitgiftepunten, overal zijn nog voldoende mensen. "Dat maakt het vanuit de organisatie makkelijker."

Donaties

Toch zijn ze er niet helemaal gerust op. Dat heeft te maken met de levering van producten. "De supermarkten leveren niet meer producten", zegt Sleeking, die dat ook begrijpt. "Ze leveren wat ze kunnen en hebben niet ineens veel meer over."

Door de stijging van het aantal gezinnen wordt het in de toekomst misschien lastiger om goede pakketten samen te stellen. De donaties die de voedselbank krijgt, maken het wel makkelijker. "Sinds dit jaar kunnen mensen kleine producten doneren in de vorm van geld", legt de voorzitter uit. Je klikt op de website bijvoorbeeld op 'brood doneren' en maakt dan dat bedrag over naar de voedselbank.

Laagdrempelig

"Het is een laagdrempelige manier om te doneren, maar het zorgt dat wij producten die schaars zijn kunnen kopen", zegt Sleeking. Landelijk speelt de vraag of voedselbanken de inkomensgrens om aan te kloppen moeten bijstellen. "We zien een stijging van het aantal aanvragen, maar een groot gedeelte van die mensen zitten nog boven de grens."