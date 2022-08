Wat vind jij: Een kabinetscrisis in deze tijd is onverantwoord

Minister en CDA-leider Wopke Hoekstra veroorzaakte eind vorige week voor de nodige opschudding met zijn interview in het Algemeen Dagblad. Het kabinetsdoel om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen is volgens hem 'niet heilig'.

Daarmee zette hij de verhoudingen in de coalitie op scherp, want Hoekstra gaat met zijn uitlating in tegen de afspraken in van het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De Tweede Kamer vindt het genoeg om terug te komen van het reces, en een debat te voeren over de kwestie. Dat gebeurt na een verzoek van PVV-leider Geert Wilders, die onder meer steun kreeg van de coalitiepartijen.

Hoe ver durft CDA deze kwestie op het spits te drijven, ook ten opzichte van D66, de partij die juist helemaal niet wil tornen aan de stikstofdoelen? Is bijvoorbeeld het openbreken van het regeerakkoord een optie, of is dit het begin van het einde van Rutte IV?