In beeld: De TT door de lens van Sake Elzinga

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

In 1979 begon Elzinga met het fotograferen van de TT. "In die jaren had ik er eigenlijk ook meer mee dan later. Ik woonde de eerste jaren in Beilen en ging toen eerst op de fiets en later op de brommer met vrienden naar Assen."En in al die jaren heeft Elzinga de TT enorm zien veranderen. "Dat is ook de reden geweest dat ik in 2005 ben gestopt met TT-fotografie. Het is allemaal veel officiëler geworden, je kunt niet meer zoals vroeger makkelijk bij de renners komen."In 2009 werd er een boek uitgebracht over Elzinga's TT-foto's, genaamd. "Er is toen gekozen voor een variatie van foto's van campings, randzaken, stad, sfeer en sport."Hierboven zie je een kleine selectie van Elzinga's TT-foto's.