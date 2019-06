112 onbereikbaar: politie gaat straat op en brandweerkazernes bemand

Zoek je politiebureau dichtbij? Dan kun je kijken op politie.nl/mijn-buurt De politie twittert dat momenteel alle agenten in dienst de wijk zijn ingestuurd. Mensen in nood die met spoed (112) politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met: 088 6628240. In plaats van 088 8844, kun je 088 9659630 bellen.In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.Meldkamer Noord-Nederland tweet dat ze nog wel via sociale media en per mail zijn te bereiken. zie daarvoor onderstaande tweet. Veilheidsregio Drenthe schrijft op hetzelfde medium dat, in verband met de storing, alle brandweerposten in de provincie worden bemand.Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft telefoonnummers op de website gezet waarop het ziekenhuis bereikbaar is. Daarnaast is het ziekenhuis per mail bereikbaar: spoedvragen@wza.nl.In winkels die zijn aangesloten bij KPN zou momenteel niet gepind kunnen worden.RTV Drenthe is door de storing telefonisch onbereikbaar.