Update: 112 onbereikbaar

Door een landelijke telefoonstoring bij KPN is 112 momenteel onbereikbaar. Meldkamer Noord-Nederland is te bereiken via het telefoonnummer 06-10000011, of door te e-mailen naar 112@mknn.nl.Daarnaast kun je ze via datzelfde 06-nummer WhatsAppen. Vermeld dan in een bericht je plaats + adres en wat er precies aan de hand is. Verder zijn ze via sociale media te bereiken.De meldkamer roept mensen op om bij acute hulp naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne of ambulancepost te gaan. Zoek je een politiebureau dichtbij? Dan kun je kijken op politie.nl/mijn-buurt De politie twittert dat momenteel alle agenten in dienst de wijk zijn ingestuurd. Mensen in nood die met spoed (112) politie, brandweer of ambulance nodig hebben kunnen bellen met: 088 6628240. In plaats van 088 8844, kun je 088 9659630 bellen. Via WhatApp is de politie bereikbaar met het nummer 06-10000011.[tweet: https://twitter.com/Politie/status/1143181034567229442 In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.[tweet: https://twitter.com/Politie/status/1143169357113114624 Veilheidsregio Drenthe (VRD) schrijft op hetzelfde medium dat, in verband met de storing, alle brandweerposten in de provincie worden bemand.Woordvoerster Tessa Kluter van VRD zegt tegen RTV Drenthe dat je bij spoed zo mogelijk naar de huisarts, het ziekenhuis, politiebureau of brandweerkazerne moet gaan. "Denk om elkaar. zorg even dat u bij uw hulpbehoevende buurvrouw of buurman kijkt."[tweet: https://twitter.com/MeldkamerNN/status/1143179053832298496 [tweet: https://twitter.com/MeldkamerNN/status/1143160920136409090 Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft telefoonnummers op de website gezet waarop het ziekenhuis bereikbaar is. Daarnaast is het ziekenhuis per mail bereikbaar: spoedvragen@wza.nl.In winkels die zijn aangesloten bij KPN zou momenteel niet gepind kunnen worden.In Hoogeveen staan bij winkelcentra De Weide, De Nije Nering en De Grote Beer brandweermannen om mensen in nood te helpen in verband met de telefoonstoring.[flickr: https://www.flickr.com/photos/drenthe/48121361227/in/dateposted// RTV Drenthe is door de storing telefonisch onbereikbaar.