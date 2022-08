Spoorlopers veroorzaken gevaar op museumspoorlijn STAR

De oude locomotieven van STAR rijden over de spoorlijn op de grens van Drenthe en Groningen tussen Veendam en Musselkanaal en stopt onder meer in Nieuw-Buinen. Stichtingsbestuurslid Anne de Vries baalt van de spoorlopers, zegt hij tegen RTV Noord . "Het mag niet, heel simpel. Heel veel mensen weten dat niet. Die denken: er rijdt geen trein, het is open terrein, het kan wel. Maar nee, op ons terrein mag het niet."