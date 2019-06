Hemmes keert terug bij Hurry-Up

Hemmes komt over van eredivisionist Tachos en vervangt de naar Aalsmeer vertrokken René de Knegt. Ook de Sloveen Jan Sega keert niet meer terug onder de lat bij Hurry-Up.Tussen 2016 en 2018 was Hemmes al actief in Zwartemeer. In het seizoen 2016/2017 behaalde hij met de oranjehemden de halve finale van de Challenge Cup. Tegen latere winnaar Sporting Clube de Portugal maakte Hemmes veel indruk.Hemmes is het tweede nieuwe gezicht bij Hurry-Up. Eerder trok de formatie van Joop Fiege, die voor drie jaar heeft getekend in Zwartemeer, de Tsjech Jakub Kastner aan. Hij speelt op de rechterhoek.Ook mikt de BENE-Leagueploeg op de terugkeer van Tim Remer binnen de lijnen. Een jaar geleden streek hij via TuS N-Lübbecke neer in Drenthe. Door een knieblessure beperkte Remer zich afgelopen seizoen tot de rol van trainer/coach.Door het aanstellen van Fiege hoopt de 85-voudig international op een rentree op het parket. Hij sluit aan tijdens de voorbereiding. Over een maand begint Hurry-Up het nieuwe seizoen. Eind augustus openen de Zwartemeerders de BENE-Leauge met het thuisduel tegen Sporting NeLo uit België.