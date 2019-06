Drentse bestrijders van eikenprocessierups: Het is dweilen met de kraan open

Aan de lopende band rinkelt de telefoon van Roel Timmerman, hovenier en bestrijder van eikenprocessierupsen. Verzoek na verzoek krijgt hij binnen om langs te komen, maar hij moet steeds vaker 'nee' verkopen. "Op papier hebben we nog meer dan 10.000 bomen te gaan. Tot de zomervakantie en de bouwvak zitten wij wel vol."Zijn bedrijf is op dit moment met 10 ploegen in het Noorden bezig. Vandaag is hij in Lieving, bij Beilen om de ploeg daar te helpen. Ze zijn vanwege de hitte al om half zes vanmorgen begonnen."Scholen en plekken waar evenementen zijn, waar veel mensen komen, gaan voor. Particulieren, die komen als laatste aan bod", legt hij uit.Volgens Timmerman is het bestrijdingsplan van overheden nu dweilen met de kraan open. "Er is zoveel, niemand kan dat aan. We doen dit al meer dan tien jaar en het wordt ieder jaar meer. Volgend jaar zal er nog meer zijn. Het gebied waar de beesten zitten, wordt alleen maar groter en we gaan ook steeds noordelijker in de provincie aan het werk. Ik heb nog wel zestig man extra nodig om het aan te kunnen, maar die zijn niet te vinden."Gemeenten werken op verschillende manieren aan het probleem. In Hoogeveen heeft de gemeente een nieuw bestrijdingsplan. Daar wordt al niet meer ingezet op volledige bestrijding, maar wordt onderscheid gemaakt tussen bebouwde- en niet bebouwde kom. Toch zijn ze nog niet toegekomen aan de straat van Nathaly Kappers uit Hoogeveen. Tot haar grote frustratie."In Hoogeveen hebben we ontzettend veel last van de eikenprocessierupsen en dat levert bij mensen klachten op waaronder mijn zoontje."Kayne Kappers is acht jaar en heeft erge astma. De haartjes van de eikenprocessierups dragen daar volgens zijn moeder zeker niet aan bij. "Die haartjes bevatten histamine, hetzelfde als in de pollen. Dat werkt bij hem op zijn luchtwegen en op zijn huid. We kunnen de deur eigenlijk niet uit want zelfs in het ventilatiesysteem van de auto komen die haartjes terecht."Kappers hoopt dat de gemeente snel extra mankracht vindt en de buurt op de hoogte wil houden.