Sloop van Maranathakerk in Assen begonnen

Woningcorporatie Actium is vandaag begonnen met de sloop van de Maranathakerk aan de Nobellaan in Assen. Op die plek komen 43 sociale huurwoningen.

De sloop zou eerder beginnen, maar door een groep vleermuizen in de kerk liep dit vertraging op. Door het ophangen van nestkasten in de wijk is ervoor gezorgd dat de dieren een ander onderkomen kregen, waarna de sloop kon beginnen.

De kerk wordt eerst gestript, waarbij een groot deel van de materialen wordt hergebruikt. Daarna wordt de kerk afgebroken met een kraan. De verwachting is dat de sloop oktober dit jaar klaar is.

Vier en vijf verdiepingen

Het complex krijgt deels vier en deels vijf verdiepingen. De appartementen zijn bedoeld voor een-, twee-, en driepersoonshuishoudens waarvoor zowel jongeren als ouderen zich kunnen inschrijven.

De grote bomen die rond het kerkgebouw staan, blijven behouden. Verder wil Actium met het groen aansluiten op het openbaar groen wat er al ligt en de vijver achterop het terrein, richting de Klenckestraat. Parkeren kan straks achter het gebouw, verscholen tussen het groen.

Buurt niet enthousiast

Omwonenden waren niet blij met de komst van het appartementencomplex. Zo vonden ze het te hoog en te massaal. Ook hadden ze geen inspraak in de plannen. Bovendien is er al jaren discussie over de komst van twaalf andere woningen in de buurt van de kerk in De Klenckestraat. De gemeente wil die huizen bouwen op de plek waar nu nog een speelveld en de buurtmoestuin zijn. Bewoners zijn hierover niet te spreken omdat er volgens hen zo te veel groen verdwijnt.