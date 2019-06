Eerst Pokémon GO, nu Harry Potter GO!

De Harry Potter-game speelt zich af net na het zevende boek. De kwaadaardige tovenaar Voldermort is verslagen en de wereld wordt weer een stukje beter, tenminste tot er een mysterieuze 'Calamity' opduikt. Deze calamity zorgt ervoor dat er allemaal soorten personen, wezens en magische voorwerpen in de wereld verschijnen. Deze zorgt ervoor dat allerlei personen, wezens en magische voorwerpen in de wereld opduiken. Aan jou de taak om deze objecten in de echte wereld te vinden en verzamelen.

"Het leuke aan dit spel is dat je veel buiten rondloopt. Dat kan natuurlijk altijd wel, maar nu is dat ook echt een doel." Het rondlopen heeft er al voor gezorgd dat Lisa op ruim vijfduizend stappen zit sinds ze vanmorgen is begonnen. "Naast het buiten rondlopen vind ik het ook leuk om de wezens en spreuken van Harry Potter nu eindelijk in de echte wereld te zien."Het uiteindelijke doel weet Lisa nog niet. "Ik denk dat we zoveel mogelijk wezens en spreuken moeten verzamelen. Net zoiets als met Pokémon GO, alleen zorgen we bij Harry Potter ervoor dat we erachter komen wie of wat al die wezens doet verschijnen."Lisa laat nadrukkelijk weten dat ze het vooral een goede reden vindt om wat vaker buiten te lopen. "Ik ben al een paar kilo kwijt sinds ik Harry Potter en Pokémon GO speel, in een vrije week loop ik zo 50 tot 80 kilometer. Alleen dan moet ik wel wat extra accu's mee voor mijn telefoon."