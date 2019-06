Telefoonstoring opgelost

De telefoonstoring is na drie uur opgelost opgelost. Dat meldt KPN in een tweet. Daarin wordt ook vermeld dat 112 weer te bereiken is.

Door een grote landelijke telefoonstoring bij KPN konden mensen vanaf ongeveer 16.00 uur in de middag niet vast en mobiel bellen. Zo was de politie via het noodnummer ook onbereikbaar. In de loop van de middag waren de hulpdiensten bereikbaar via tijdelijke andere nummers en via sociale media.Alle Drentse agenten in dienst werden tijdens de storing de wijk ingestuurd. De brandweer zorgde ervoor dat alle brandweerposten in de provincie werden bemand.