Spectaculaire beelden Jupiter dankzij Drentse uitvinding

Fotograferen op afstand

"Jupiter is een planeet die relatief dicht bij de aarde staat. Als je na middernacht richting het oosten kijkt, dan kun je hem met het blote oog zien. Het is het helderste punt aan de hemel", vertelt Navarro. De planeet ligt zelfs zo dicht bij de aarde, dat het wetenschappers is gelukt om een ruimtesonde in een baan rondom Jupiter te krijgen die beelden maakt.

Maar waarom dan ook nog beelden van Jupiter maken met de James Webb-telescoop, die tot meer dan 13 miljard jaar terug in de tijd kan kijken in het heelal? Twee redenen, volgens Navarro. Enerzijds brengt de James Webb-telescoop dankzij infraroodlicht nieuwe inzichten. Door in korte tijd verschillende foto's te maken met verschillende kleuren, kan een samenstelling worden gemaakt om een beeld te schetsen dat nu zichtbaar is. Op die manier kan bijvoorbeeld naar chemische samenstellingen rondom planeten worden gekeken.

Anderzijds is het een oefening voor wat de NASA straks bij andere planeten wil gaan doen. "Met de James Webb-telescoop hoeven we niet helemaal naar Jupiter toe, we kunnen er op inzoomen", legt Navarro uit. "De beelden die we hiermee krijgen, kunnen we naast de beelden leggen die met de ruimtesonde zijn gemaakt. Dat levert heel veel inzichten op. Zo weten we op termijn waar we op moeten letten als we 13 miljard jaar terug in de tijd gaan kijken."