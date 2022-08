Estafettestaking NS in Noorden: alleen treinen uit Randstad, stations stil en verlaten

Sinds vanochtend vroeg zijn de perrons in Drenthe stil en verlaten, het treinverkeer ligt zo goed als stil. Onder meer in Assen, waar mensen een oplossing zoeken in alternatief busvervoer. "Ik reis altijd van Groningen naar Beilen, maar vandaag kan dat niet: de NS moet zo nodig staken. Maar ik moet gewoon naar m'n werk, en mijn baas zegt ook: je moet maar komen", zegt reiziger op station Assen, die samen met een mevrouw bij een van de haltes wacht. "Ik ben een half uur langer onderweg dan anders", baalt ze.

Het woon-werkverkeer dat afhankelijk is van de NS, is bijna in alle gevallen op de hoogte van het oponthoud. Toch heeft niet iedereen de berichtgeving over de staking meegekregen, realiseert een reiziger vanochtend. "Ik wilde naar mijn werk in Leeuwarden, maar ik was niet op de hoogte. Het is vervelend, want je plant om naar je werk te gaan. Volgens mij zijn er ook geen vervangende bussen, heel erg lastig."