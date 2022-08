Estafettestaking NS in Noorden: lege perrons, af en toe een trein

Er wordt veel oponthoud verwacht, dat niet alleen in het Noorden z'n sporen achterlaat. "De hele boel kan in het honderd lopen", vreest directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. Niet alleen op de stations van Assen, Meppel of Groningen en Leeuwarden is treinuitval aannemelijk, de werkonderbreking kan zich vandaag als een olievlek verspreiden over de rest van het land. Als een trein niet vertrekt, kan die ook niet elders arriveren. Dat kan leiden tot problemen in Brabant of Limburg, zo vreest Rover.