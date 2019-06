Veiligheidsregio Drenthe over telefoonstoring: ‘Dit is eigenlijk nooit standaard’

Vanmiddag rond 16:00 begon de telefoonstoring bij KPN. Daardoor was onder andere noodnummer 112 onbereikbaar. Rond half acht kon er weer via dat nummer worden gebeld. Tot 21.00 uur bleef het alternatieve noodnummer in de lucht, omdat het nog niet zeker was of 112 stabiel werkte.“Dit is eigenlijk nooit standaard”, antwoordt de woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) op de vraag hoe er wordt teruggekeken op de storing. “Dit is in de 12 jaar dat ik hier werk nog niet voorgekomen.” Gezien de grootte van de telefoonstoring is het ‘goed gebruik’ dat er een evaluatie komt.VRD had al een noodplan klaarliggen voor onvoorziene scenario’s zoals deze. Zo was de extra bezetting van brandweerkazernes ingepland. Mensen die hulpbehoevend waren konden daar terecht. In totaal zaten bijna duizend (vrijwillige) brandweermensen op de kazernes gestationeerd.Daarnaast waren er extra politiemensen en ambulances op straat. Ook het opstarten van extra telefoonnummers stond daarin. “Uiteindelijk gaat het heel snel en daar reageer je op”, zegt de woordvoerder van VRD.Alleen in Noord-Nederland kon je ook met WhatsApp incidenten bij de politie melden. Er is ten minste één incident in Drenthe via dat medium binnengekomen.'De meldkamer Noord-Nederland doet sinds een paar maanden een proef waarbij melders, na toestemming, hun foto van een incident kunnen versturen naar de meldkamer via WhatsApp' staat op de website van VRD geschreven. 'Normaal gesproken is dit telefoonnummer afgeschermd. Vanwege de ernst van de situatie is besloten het nummer open te stellen, zodat noodgevallen ook via Whatsapp gemeld konden.’