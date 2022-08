Fusieclub HOVC klaar voor nieuw seizoen: 'De drukker heeft het druk'

Met een grote lach op zijn gezicht laat voorzitter Harold Enting van HOVC het nieuwe logo en het nieuwe shirt van zijn club zien. De nieuwbakken tweedeklasser uit Odoorn is klaar voor het aankomende seizoen. Althans, bijna klaar.

HOC is deze zomer gefuseerd met Valther Boys. Dat betekent dat er nog een club is opgegaan in de (voormalige) Hunso - Oring - Combinatie (HOC), dat sinds 2013 een fusieclub is van de voetbalclubs Hunso (Odoorn) en Oring (Exloo). "De V van Valther Boys is erbij gekomen. Vanaf nu is het dus HOVC", zegt Enting.

Het nieuwe HOVC gaat (voor het eerst) spelen in de tweede klasse. HOC behaalde vorig seizoen na play-offs een historische promotie en dat is volgens de voorzitter onder meer te danken aan de eerdere fusie in 2013. "Destijds waren beide clubs vijfdeklassers. Nu zijn we als één vereniging in de tweede klasse terechtgekomen", vertelt hij trots.

'Een heleboel emotie'

Toch ligt een fusie altijd gevoelig, erkent Enting: "Een fusie brengt nou eenmaal een hoop teweeg. Dat komt onder meer omdat veel mensen erop tegen zijn dat het voetbal uit een dorp verdwijnt. Dat hebben wij in 2013 ook in Odoorn en Exloo meegemaakt."

Valther Boys kwam er alleen niet meer onderuit. "Het ledenaantal lag qua jeugd al beduidend lager dan gewenst. Daarnaast had Valther Boys ook moeite om de seniorenelftallen te bemannen", verklaart de voorzitter.

Naderende renovatie

Hij noemt de fusie dan ook een goede stap. "We zijn een groeiende vereniging. Iedereen van buiten Odoorn, Exloo en Valthe komt deze kant wel op. Dat zie je nu ook." Met zeven seniorenelftallen, een 35+-ploeg en een bloeiende damesafdeling hoor je Enting niet klagen. Na de fusie heeft HOVC ruim 450 leden.

En met 'deze kant' bedoelt de voorzitter het verouderde Harm Kuiper Sportpark in Odoorn. Hij gaat er vanuit dat ook de mensen in Valthe betrokken blijven bij de club. "Door de in het verschiet liggende renovatie van het Harm Kuiper Sportpark (van HOC, red.) hebben wij en de supporters eigenlijk het geluk dat we wel moeten uitwijken naar Exloo en Valthe om daar te voetballen. We hebben alle vrijwilligers en het publiek van alle drie de clubs ook gewoon nodig in de toekomst."

De vereniging is al geruime tijd bezig met het grote renovatieproject van het sportpark: "Vorig jaar heeft de gemeente Borger-Odoorn daarvoor geld vrijgemaakt. Door omstandigheden in de wereldmarkt komen we wat geld tekort. Het nieuwe college moet nog een besluit nemen over die extra centjes." Het gehele sportpark zal vervolgens op de schop gaan, inclusief de toegangswegen. Enting verwacht dat in maart 2023 de schop in de grond zal gaan en dat de bal in 2024 rolt op het vernieuwde Harm Kuiper Sportpark. Tot die tijd zal HOVC haar trainingen en wedstrijden afwerken op de bestaande velden in Valthe en Exloo.

Drukke drukker

Tot slot moeten de borden van HOC voor die tijd nog wel vervangen worden door die van HOVC. "Die opdracht ligt inmiddels bij onze drukker en ik kreeg zojuist bericht dat de reclameborden op 16 september geleverd zullen worden", zegt Enting lachend.