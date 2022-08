Voorzitter Groningse Veiligheidsregio wil nieuwe opvanglocatie bij Ter Apel

Ergens in de buurt van Ter Apel moet een aparte opvangplek komen, waar mensen verblijven voordat zij een asielvraag doen in het aanmeldcentrum. Dat zegt Koen Schuiilng, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, op NPO Radio 1.

Hij pleit voor een soort 'rotonde', waar wachtende asielzoekers worden opgevangen totdat zij aan de beurt zijn voor een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst of de Vreemdelingenpolitie. Staatssecretaris Eric van der Burg moet zo'n locatie desnoods onder dwang aanwijzen, stelt Schuiling. En het provisorisch opgerichte tentenkamp bij het aanmeldcentrum moet deze week nog weg, wil Schuiling, die naast zijn rol als Veiligheidsregio-voorzitter ook burgemeester is van Groningen.

"Het vertrouwen dat mensen daadwerkelijk worden geholpen, is weg. Dat geeft heel veel spanningen, dat zien we in toenemende mate." Volgens Schuiling moet tegenover de asielzoekers helderheid worden geschept, verwijzend naar zijn rotonde-plan. "Dat je rustig in de bus kan stappen, wordt weggebracht en een nummer krijgt, en morgen of overmorgen wél wordt geholpen."