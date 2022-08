Zorgvlieds Clarapad breidt uit richting Italië

Lopen of fietsen op het Clarapad in Drenthe, het kan sinds ongeveer een jaar. Initiatiefnemer Marie-Jolanda Bresser uit Zorgvlied gaf de Clarissen (nonnen) in het Brabantse Megen een pelgrimsroute cadeau toen ze vorig jaar 300 jaar bestonden. Nu werkt ze aan een vervolg: een route tot in Assisi in Italië waar de heilige Clara ligt opgebaard.

"Ik ben katholiek en een hobby van mij is het uitzoeken van de stamboom. In het onderzoek kwam ik allerlei geestelijke hoogheden tegen", legt Bresser uit. Wat bleek? Een van haar oud oud oud oud-tantes kwam in Megen terecht en was een van de bouwzusters van het klooster. En daar kwam Bresser achter toen ze in het klooster met de oudste non daar aan de afwas stond. Zo kwamen twee belangrijke aspecten uit haar leven bij elkaar en sindsdien wil ze de nonnen iets teruggeven.

Op een zondagochtend ontstond het idee voor een Pelgrimstocht. "Dat is iets voor de toekomst en voor altijd", vertelt ze. "Ik merk dat in het leven vaak heel weinig stilgestaan wordt bij de intentie ervan. Pelgrimeren helpt om even helemaal te ontladen."

Troost

Bresser kwam zelf Clara op het spoor na de dood van haar zoon. "Dat was een moment dat ik helemaal teruggeworpen werd op mezelf en ook heel veel ben gaan pelgrimeren en retraites ben gaan doen. Dat is een moment waarop je voor jezelf veel uit te zoeken hebt. Het heeft me geholpen om het te verwerken en troost te vinden."

Volgens Bresser was de heilige Clara een bijzondere vrouw. Haar levensregel is goedgekeurd door de paus, wat uniek is voor een vrouw. Doorgaans gebeurde dat alleen bij heilig verklaarde mannen. "De heilige Clara had de armoedige Christus voorop. 'Armoedig' wil zeggen dat ze in eenvoud en soberheid leefde en contemplatief, helemaal in stilte en met moeder aarde voorop", vertelt ze. "In die levensvorm zie je de duurzaamheid, de manier van omgaan met elkaar en sociale interacties. Die kun je zo plakken op 2022. Zij deed dat al in de twaalfde eeuw."