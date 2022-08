Zorgen bij minister over materiaaltekort op operatietafel: 'Werk aan actieplan'

Minister Ernst Kuipers maakt zich zorgen over voorraadproblemen bij ziekenhuizen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt daarom aan een actieplan om de magazijnen weer te vullen. "Maar laat me ook duidelijk zijn: de wereldmarkt is veranderd."

De magazijnen van Drentse ziekenhuizen raken steeds slechter gevuld en dat leidt tot problemen. De afgelopen tijd zijn meerdere operaties daarom uitgesteld. Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) stelde er Kamervragen over, nadat hij erover las bij RTV Drenthe. In de beantwoording geeft Kuipers aan dat hij bekend is met het probleem. "Ik deel de zorgen over het uitstellen van operaties vanwege een tekort aan medisch materiaal. Overal in Europa staat de beschikbaarheid van materialen onder druk. Ik kan mij voorstellen dat dit bij patiënten en zorgverleners voor onrust zorgt."

De minister geeft aan dat het probleem meerdere oorzaken heeft, zoals hogere grondstofprijzen, leveringsproblemen en nieuwe regels. "Ook de Russische invasie van Oekraïne is een factor", aldus Kuipers. Hij pleit daarom voor samenwerking tussen fabrikanten, inkopers en de overheid. Dat moet helpen om meer inzicht te hebben in naderende tekorten. Fabrikanten hebben Kuipers beloofd zich te melden als zij tegen problemen aanlopen, zodat de ziekenhuizen niet later voor verrassingen komen te staan.

Nieuw certificaat

Een andere grote verandering is certificering. Vanwege nieuwe Europese wetgeving moet elk product dat in ziekenhuizen gebruikt wordt een nieuw certificaat krijgen. Dat proces loopt nog niet soepel, mede omdat er niet genoeg controleurs zijn om alle producten zo'n certificaat te geven. Daarom stoppen fabrikanten ook met produceren van sommige materialen.

"Ik werk aan een actieplan", vervolgt Kuipers. In dat plan staat dat de certificering versneld moet worden. "Dit zijn stappen die we nemen, maar laat me ook duidelijk zijn: de wereldmarkt is veranderd."

Alles zelf maken

De ziekenhuizen moeten volgens Kuipers daaraan wennen door creatiever te zijn met het voorraadbeheer. "Weet wat je in huis hebt en zorg dat je minder afhankelijk bent van producten door alternatieven te kennen." Ook wil Kuipers dat zorginstellingen contact met elkaar houden en elkaar helpen bij tekorten. Er loopt nog een onderzoek naar verdere maatregelen om ziekenhuizen en fabrikanten te steunen.