Rijkswaterstaat: morgen geldt hitteprotocol in Drenthe

Door het verwachte warme weer kan de temperatuur van het asfalt flink oplopen. Voor gestrande reizigers wordt wachten daardoor nog onprettiger, meldt Rijkswaterstaat. Bergers brengen daarom gestrande voertuigen zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een tankstation of verzorgingsplaats bij de weg, waar mensen in de schaduw kunnen wachten op verdere hulp.

Rijkswaterstaat stelt het hitteprotocol alleen in als er 70 procent kans is dat het 30 graden of warmer wordt. Die voorspelling is op basis van het KNMI, dat al heeft aangegeven temperaturen van 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten van het land te verwachten.