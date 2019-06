Alfred Schoenmaker uit Diever in Drentse Staten voor Sterk Lokaal

Oosterveen, afkomstig uit Zuidwolde, stopte er vrijdag ineens mee. Hij gaf zijn zetel terug, en bedankte voor het lidmaatschap. Hij had grote moeite met de gang van zaken rond de mislukte overstap van Frank Duut, ex-lid 50PLUS Drenthe, naar Sterk Lokaal.Eerst zou Duut een dikke maand na de Statenverkiezingen overstappen naar Sterk Lokaal, en samen met Douwe Oosterveen de fractie Sterk Lokaal Drenthe vormen. Maar korte tijd later was de samenwerking alweer over. Duut trok er de stekker uit. Hij voelde zich onheus bejegend door het partijbestuur van Sterk Lokaal.Aimeé van der Ham uit Emmen, die tweede stond bij Sterk Lokaal op de kandidatenlijst, was in principe de eerste opvolger. Zij wordt commissielid voor Sterk Lokaal en geen Statenlid, omdat ze haar andere werkzaamheden niet kan combineren met het volledige Statenlidmaatschap. Verder is Van der Ham nog raadslid in Emmen voor Wakker Emmen.Sterk Lokaal heeft maar 1 zetel in de Drentse Staten en moet het dus doen als eenmansfractie. Wel is er steun bij Statencommissies van commissieleden. Naast Van der Ham, zal oud-wethouder Ruud Wiersema van Stadspartij PLOP in Assen de partij gaan vertegenwoordigen als commissielid.Voorzitter John Uffels van Sterk Lokaal zegt blij te zijn met de oplossing. "Er staat nu een goed gemixt team. De afgelopen periode was roerig voor ons, maar ik ben blij dat we met deze mensen er weer volop tegenaan kunnen. We vinden het belangrijk het lokale geluid goed te laten horen in de Staten.”