Aantal schoenmakers stijgt, maar beroep staat onder druk

Het aantal schoenmakers in veel provincies neemt af, alleen hier in Drenthe nog niet. Sinds 2013 zijn er zes schoenmakers bijgekomen en staat het aantal nu op 26. Maar het is een kwestie van tijd voordat ook de Drentse schoenmaker zeldzamer wordt.

Als je de winkel van Arie Ossel binnenloopt in Emmen, komt de geur van leer je tegemoet. Al 45 jaar is Ossel schoenmaker in Emmen. "Mijn vader kwam op vroege leeftijd te overlijden en toen heb ik het overgenomen", vertelt hij. Schoenmaker zijn zit dus in zijn bloed. De Emmenaar is 63 jaar oud en of iemand de winkel van hem over gaat nemen is nog maar de vraag. "Jongeren zitten liever achter de computer."

Tien paar schoenen

De schoenenwereld is door de jaren heen behoorlijk veranderd. "Jongeren lopen op sneakers en wanneer deze af zijn, dan gooien ze die weg", legt Ossel uit. "Vroeger had je twee paar schoenen, daar was je zuinig op en die liet je maken. Tegenwoordig heb je tien paar schoenen en als er een paar af is, dan heb je nog negen paar in de kast staan. Ook weten veel jongeren volgens mij niet eens dat wij ook sneakers kunnen repareren."

Maar alleen van het repareren kan een schoenmaker niet meer rondkomen, legt Ossel uit. "Ik heb ook bijverkoop van dartpijlen en mensen kunnen hier sleutels bij laten maken. Van alleen reparaties kan ik niet leven. Als ik zaterdag de kassa tel en er zit weer genoeg omzet in, ben ik allang tevreden. Het is een mooi beroep waar ik nog elke dag van geniet."