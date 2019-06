Buurtbedrijf Borger-Odoorn krijgt vervolg: 'Het mes snijdt aan twee kanten'

Dit jaar eindigt de pilot, maar wethouder Nynke Houwing maakte onlangs al duidelijk dat Borger-Odoorn verder wil met het project. Bij het buurtbedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze doen in hun eigen tempo onder begeleiding allerlei klussen in het openbaar gebied en ook bij particulieren."Het mes snijdt aan twee kanten", zegt Wim Verkaik, de voorman van de ploeg in Borger. "Voor de medewerkers is het een mooie kans om ritme en werkervaring op te bouwen. En tegelijk kunnen we heel veel klussen doen die anders waarschijnlijk niet gedaan zouden kunnen worden."Het buurtbedrijf in Borger is gehuisvest aan het Nuisveen. Van daaruit gaan dagelijks 13 mensen aan het werk in de omgeving. Ook in Nieuw-Buinen is een vestiging, maar daar werken nu minder mensen. "Er is net veel uitstroom geweest", legt voorvrouw José Super uit. "We hopen dat er weer nieuwe mensen komen." Medewerkers krijgen trouwens geen extra vergoeding, ze werken op vrijwillige basis met behoud van uitkering.Het werken bij het buurtbedrijf blijkt regelmatig een opstapje naar een betaalde baan. Manfred Bos kan er over meepraten. "Na de vakantie kan ik aan de slag bij een hotel in Exloo. Als de proeftijd goed gaat krijg ik daar een vaste baan en daar ben ik erg blij mee."In Borger zijn medewerkers intussen aangekomen bij de woning van Harm Hoving. Hij is 91 jaar. "De tuin zelf doen lukt niet meer, maar dit is een prima oplossing. Ik betaal jaarlijks een klein vast bedrag en nu doen deze mannen het onderhoud. En we kunnen ook een praatje maken."Dat sociale aspect is ook niet onbelangrijk, vindt voorman Wim Verkaik. Het kan helpen voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement belanden. Het buurtbedrijf doet trouwens alleen kleinere klussen en ook alleen voor mensen die zich bij het sociaal team van de gemeente hebben gemeld. Op die manier wordt voorkomen dat het buurtbedrijf een oneigenlijke concurrent wordt van bijvoorbeeld hoveniers.