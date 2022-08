Speelfilm als ontmoetingsproject: tweehonderd Aa en Hunzers stralen op het witte doek

Wil je nieuwe mensen leren kennen in je eigen woonplaats, dan kun je lid worden van een vereniging of gewoon eens iemand aanspreken in de supermarkt. Maar in Aa en Hunze pakten ze dat wat anders aan. Tweehonderd inwoners van die gemeente maakten de afgelopen zes jaar samen een speelfilm.

Hoewel de coronapandemie voor twee jaar vertraging zorgde, ligt er nu een film van een uur en drie kwartier. "Het was een behoorlijke klus, we hebben er veel werk van gehad en we hebben er lang over gedaan." Regisseur Hans van der Horst uit Annerveenschekanaal glimlacht als hij gevraagd wordt hoe je een film maakt met tweehonderd mensen die elkaar pas net kennen. "Maar we wilden juist ook een zo groot mogelijk aantal personen laten meedoen."

Netflixen

Samen met mede-maker Frans de Jong geniet hij na van het eindresultaat, waar hij zes jaar aan heeft gewerkt. Niet in zijn eentje, maar dus met een hoop andere enthousiastelingen uit de gemeente of net daarbuiten. Het doel van de film: verbinding tussen inwoners creëren. Zowel letterlijk als figuurlijk.

"Zoals overal gaan veel mensen tegenwoordig vaker thuis voor de televisie zitten, dan dat ze met elkaar iets gaan doen. Toen we begonnen met de casting, kregen we gelijk een hele hoop enthousiaste aanmeldingen. En tijdens het filmen hebben we enorm veel lol gehad", vertelt Van der Horst.

Kennissenkring

Of mensen ook echt meer met elkaar verbonden zijn geraakt, verschilt per persoon. Maar volgens de regisseur zijn er zeker mooie dingen uit voortgekomen en hebben mensen in ieder geval een bredere kennissenkring gekregen.

"Ik sprak laatst nog een acteur uit de film die nog niet zo lang in Aa en Hunze woonde en weinig mensen kende toen we begonnen met draaien. Hij vertelde mij dat hij nu vrijwel dagelijks mensen tegenkomt die hem nog kennen van het filmen en dat hij hen waarschijnlijk niet had ontmoet als hij niet had meegedaan aan de film."

Inburgeren

Mariet Bakker uit Eexterveen speelt ook een rol in de film. Echte nieuwe vriendschappen heeft ze niet aan Tegenstellingen overgehouden, maar kennissen al te meer. "Dorpen raken op deze manier wat met elkaar verbonden. Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Spijkerboor of Annerveenschekanaal, maar daar ken ik nu ook mensen", vertelt ze.

In de film komt een gezin uit Syrië dat in het dorp is komen wonen bij haar eten. Haar broer in de film, gespeeld door haar echtgenoot, moet maar weinig hebben van vluchtelingen. Het inburgeren in plattelandsgemeenten is een van de thema's die de film belicht. Door meerdere kanten en meningen te laten zien, hoopt regisseur Van der Horst ook op die manier meer verbinding te laten ontstaan.

Allerlei meningen

"Tegenstellingen komen ook voor in dorpen als dit", vertelt hij in café 't Keerpunt in Spijkerboor. "Het ziet er allemaal vreedzaam uit, maar dat is niet altijd zo. Mensen hebben allemaal hun eigen standpunten, hun eigen meningen, hun eigen achtergrond. Wij wilden enkele van die tegenstellingen laten zien."