Wind- en zonfonds Pottendijk moet begin volgend jaar zijn opgetuigd

Begin volgend jaar moet er een windfonds en een zonfonds in de benen zijn voor de omwonenden van Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge. Beide instanties gaan zich buigen over de bestedingen van het voor de omgeving bedoelde geld.

Energiepark Pottendijk telt veertien windmolens en 35,5 hectare zonneakker. Het park wordt halverwege september opgeleverd en begin volgend jaar in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat de omgeving ook profiteert van het park. Naast de lasten mag er ook gedeeld worden in de lusten, is het achterliggende idee.

Eigenaar Shell is van plan om de komende zestien jaar (de looptijd van het windpark) vijftig cent per geproduceerde megawatt opzij te zetten voor het fonds. Naar schatting levert dit een bedrag van 70.000 euro per jaar op.

De participatieregeling voor het zonnepark werd afgekocht met een bedrag van 950.000 euro. Ook dit bedrag moet ten goede komen van het omliggende gebied.

Buiten de cirkel

Daarnaast legt de provincie Drenthe over een periode van tien jaar nog eens een half miljoen euro bij. De gemeente Emmen draagt jaarlijks de ozb-inkomsten en de opstalvergoeding voor twee windmolens die op gemeentelijke grond staan af aan het potje. In eerste instantie wordt dit een bijdrage van in totaal 150.000 euro. Het aandeel vanuit de ozb daalt in de daaropvolgende jaren wel gestaag.

Inwoners tot twee kilometer afstand van het park mogen aanspraak maken op het geld. Initiatieven die buiten die cirkel aanvallen, mogen ook aangereikt worden. In dat geval is het aan het fonds om dergelijke aanvragen te aanvaarden of niet. Het is de bedoeling dat inwoners uit het gebied straks zelf gaan plaatsnemen in het fonds.

Miljoen euro

Tot het eind van dit jaar gaat de gemeente bijeenkomsten houden over de fondsen. Het is de bedoeling dat de windfondscommissie zich gaat buigen over de regels, begroting en bestedingen voor de eerstkomende vier jaar. Over de commissie voor het zonfonds is nog niets bekend.

Zoals gezegd luidt de verwachting dat het windpark 70.000 euro per jaar gaat. Met een looptijd van 16 jaar komt dat neer op een totaal bedrag van iets meer dan een miljoen euro.

Leeuwendeel

Het leeuwendeel van dat bedrag (ruim 50.000 euro) wordt verdeeld onder 186 huishoudens die zich binnen een straal van anderhalf kilometer van het park bevinden. Hoe dichter de woning op een of meerdere turbines staat, des te hoger de vergoeding.

Waardoor er nog ongeveer 20.000 euro overblijft voor het windpotje zelf. Bovendien krijgen alle woonadressen binnen 1100 meter een vaste vergoeding van 1500 euro.

Op drie locaties rondom Windpark Pottendijk worden meetpunten voor mogelijke geluidsoverlast opgesteld. De resultaten worden via een openbaar toegankelijke website ( www.sensornet.nl ) beschikbaar gesteld.

'Iedereen moet profiteren'

Jurist Eddy Heuzeveldt stond omwonenden bij tijdens het gehele proces tot dusver. Volgens de landelijke normen is het normaal dat adressen tot 1100 meter recht hebben op een vergoeding. "Maar wij hebben bedongen om tot 1500 meter te gaan, aangezien de turbines ook bij huishoudens sterk in zicht staan. Het was wel zo netjes om deze groep mensen ook mee te nemen."