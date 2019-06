Storing Albert Heijn opgelost, winkels weer open (update)

Volgens Albert Heijn zijn de kassa's gereset. Het probleem is daarmee uiteindelijk verholpen. Tientallen vestigingen gingen snel na de reset weer open en de rest van de vestigingen volgde op een later tijdstip.Door de storing waren er vanmorgen problemen met de scanners van de normale kassa's. Alleen de zelfscanners werkten. Vandaar dat er in ongeveer de helft van de ruim 900 filialen niet gewinkeld kon worden. De Albert Heijn in Dwingeloo bleef daarom enige tijd gesloten. Bij de supermarkt in de Triade in Assen werkten de kassa's ook niet.Betalen via de zelfscan kan in ongeveer de helft van de supermarkten van Albert Heijn in Nederland. In Drenthe hebben onder andere de vestigingen in Hoogeveen, Beilen, Dwingeloo, Zuidlaren, Nieuw-Amsterdam, Sleen en Havelte geen mogelijkheid tot zelfscannen.Twee weken geleden had Albert Heijn ook al te maken met een landelijke pinstoring. De schade liep toen in de miljoenen, meldt de NOS . Albert Heijn zegt dat er geen verband is met de storing van twee weken geleden en met de storing bij KPN van gisteren.