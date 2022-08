Op de N391 ter hoogte van Roswinkel is vanmiddag een auto van de weg geraakt. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Naast de ambulance kwamen ook de politie en de brandweer naar de plek van het ongeluk. Het verkeer op de N391 werd via de andere rijstrook geleid. Over de oorzaak van het ongeluk is niets duidelijk.