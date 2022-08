Meppeler Scheepstra per direct weg als voorzitter CDJA

Tom Scheepstra uit Meppel is gestopt als voorzitter van het CDJA, de landelijke jongerenafdeling van het CDA. Hij had ruim een jaar de leiding bij de jonge christendemocraten.

De politicus nam in 2021 het stokje over van Hielke Onnink uit Hardenberg. Het lukt Scheepstra echter niet voldoende om het voorzitterschap te combineren met zijn baan. In het zomerreces heeft hij daarom besloten per direct op te stoppen.