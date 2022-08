Barry Gepken eet en bidt met nonnen: 'En ze drinken nog bier ook'

Tijdens zijn wandelavontuur van Erica naar Jeruzalem maakt Barry Gepken heel wat mee. Afgelopen week klom hij een Oostenrijkse berg over, haalde hij een kletsnat pak en at en bad hij bij nonnen.

De Zuidoost-Drent heeft sinds vorige week een vijfde van de 5000 kilometer erop zitten en is terechtgekomen in Oostenrijk, waar hij nu de bergen moet trotseren. Door de hoogtemeters die hij achter de rug heeft, zag hij wolken inmiddels al van de bovenkant. "Iemand uit het dorp zei al tegen mij: ga erop zitten, dan kan je zo meereizen naar Jeruzalem."

Voor grappen en grollen was even geen tijd toen Gepken uit een dal van 400 meter wandelde en klom naar een hoogte van 1700 meter. "Ik moest me via boomtakken omhoog trekken. Ik kon het geen wandelpad noemen", vertelt hij over het avontuur. "Waar ben ik beland, dacht ik. Het was gigantisch klimmen. Maar toen ik op de top kwam, kon ik genieten van een gigantisch mooi uitzicht."

Bierdrinkende nonnen

Tijdens het wandelen kreeg Gepken een paar forse buien op zijn dak. "En 's nachts had ik een slecht onderkomen. De tent werd nat, de sokken ook, de jas was lek. Dan wordt het lastig, echt een stukje afzien. Je denkt wel eens: het is ook allemaal wat. Toen werd het wel tijd voor een droog plekje."

Bij een pastoor die een kamer over had kon de Ericaan zich weer opfrissen en aansterken. Via deze behulpzame man kwam Gepken daarna terecht bij drie nonnen. "Zij nodigden mij uit om mee te eten. Ook kon ik bidden met ze. Ze waren met z'n drieën aan het zingen, dat was fantastisch. Ze dronken nog bier ook."

Operatie

Zoals bekend beleeft Gepken al deze avonturen voorlopig zonder vriendin Monique de Haas, die een paar weken geleden moest afhaken vanwege een acute hernia. De hoop is nog altijd dat De Haas weer aansluit en dat zij samen Jeruzalem bereiken.