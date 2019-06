Overijssel zeker van NK marathonschaatsen? 'Ik dacht, dit is omkoperij'

De provincie Gelderland heeft dat met de KNSB afgesproken. De concurrerende ijsvereniging in Veenoord maakt zich er voorlopig niet druk om. "Mijn eerste reactie was: omkoperij", reageert penningmeester Jan Baarslag van de Drentse baan. "Maar toen had ik nog niet met de KNSB gesproken."Volgens De Stentor sponsort de provincie Overijssel de KNSB voor zo'n 35.000 euro, mocht de wedstrijd doorgaan. Baarslag: "Maar dat bedrag wordt in twijfel getrokken. Bovendien zijn de afspraken gemaakt onder strikte voorwaarden, weet ik na het contact met de KNSB. Als wij op Parc Sandur een prachtige ijsbaan hebben en in Steenwijkerland ligt een laag sneeuw, dan kan ik me niet voorstellen dat zij de wedstrijd krijgen. Het is niet zo dat de KNSB wacht op Steenwijkerland."Mocht het NK toch in Drenthe worden gehouden, dan komen de gemeente Emmen en de provincie ook wel met geld over de brug, zo is de overtuiging van Baarslag. "Dat komt wel goed. Toen wij hier de marathon hielden, was de provincie Drenthe direct aanwezig. Dan komt er wel een reactie met een financiële bijdrage."