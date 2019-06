Zaak voormalig No Surrender-baas Kuipers opnieuw uitgesteld

Advocaat Roy van der Wal was vorige week niet bij de zitting aanwezig omdat hij in Thailand een virus had opgelopen. Hij kon daarom pas later terug naar Nederland vliegen. Vrijdag gaf hij bij de rechtbank aan zich weer fit genoeg te voelen om de zitting te doen, maar toch is hij vandaag niet aanwezig.“Ik denk dat meneer Van der Wal iets te hard van stapel is gelopen in de wens om de zaak voor Kuipers te kunnen doen”, zegt waarnemend advocaat Umut Ural. “Zelfs een leek kan zien dat hij daar op dit moment niet toe in staat is.” Hoe het precies gaat met de gezondheid van Van der Wal werd even later achter gesloten deuren besproken.De rechtbank vroeg of Ural ook de gehele zaak voor Kuipers kan waarnemen, maar dat was volgens Kuipers niet de bedoeling. “Advocaat Van der Wal kent mij echt. Hij werkt al jaren voor mij. Hij weet hoe ik ben. Je kan niet verwachten dat meneer Ural even een zaak overneemt waar door mensen jarenlang aan is gewerkt”, aldus Kuipers.Ural gaf aan dat hij de zaak ook niet over wil nemen. “Ik sta ook nog iemand anders bij in deze zaak. Dus het kan helemaal niet."De rechtbank was verbaasd over het late moment waarop Van der Wal zich vandaag opnieuw afmeldde voor de zaak. “Maandagochtend is er nog contact geweest met zijn kantoor en leek hij gewoon aan het werk te zijn”, aldus de rechter. Het openbaar Ministerie en de rechtbank moesten uiteindelijk concluderen dat er niks anders opzit dan de zaak aan te houden voor onbepaalde tijd aan te houden. Het is dus nog onduidelijk wanneer de zaak verder gaat.De rechter sprak Kuipers gedurende de zitting ook nog aan over de plek waar hij vorige week zijn motor had geparkeerd. Kuipers zette zijn motor toen in het parkje voor de rechtbank. Dat was volgens de rechter niet de bedoeling. Advocaat Ural vond het belachelijk dat de rechtbank zijn cliënt hierover aansprak. “Ik maak hier een punt van. Bij de ingang staat een bode en daar lopen agenten. Die kunnen meneer Kuipers daar op aanspreken, dat hoeft de rechtbank niet te doen.”De rechtbank gaat vandaag verder met de drie andere verdachten in deze zaak. De mannen staan terecht voor leidinggeven aan een criminele organisatie.