Drentse waardering voor Wildlands en Herinneringscentrum

Hieronder de top 50 van sterkste vrijetijdsmerken volgens de bevraagde Drenten:



1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork

2. TT Assen

3. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

4. TT Circuit Assen

5. Drentse Fiets4Daagse

6. Openluchtmuseum Ellert en Brammert

7. Drouwenerzand Attractiepark

8. Drents Museum

9. TT Festival

10. De Tamboer

11. Gevangenismuseum

12. FC Emmen

13. Monumentendorp Orvelte

14. Veenpark

15. Buitencentrum Boomkroonpad

16. Hunebedcentrum

17. Mooi Wark

18. Zuidlaardermarkt

19. Plopsa Indoor Coevorden

20. Bloemencorso Eelde

21. Gouden Pijl

22. Vlindermarkt Emmen

23. Kabouterland

24. Donderdag Meppeldag

25. Attractiepark Sprookjeshof

26. ATLAS Theater

27. Ronde van Drenthe

28. Pulledagen

29. Hoogeveense Cascaderun

30. C'est la Vie

31. Kinepolis

32. Schouwburg Ogterop Meppel

33. Full-Colour Festival

34. Rodermarkt Feestweek

35. Speelgoedmuseum Kinderwereld

36. DNK

37. Achilles 1894

38. E&O

39. De Oude Meerdijk

40. Vue

41. v.v. Asser Boys

42. Noorderlichtjesparade Hoogeveen

43. VV Hoogeveen

44. ACV

45. HZVV

46. Astra Service Bioscopen

47. Holland International Blues Festival

48. M.V.V. Alcides

49. Museums Vledder

50. JD Techniek Hurry-Up



Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met een merkenadviesbureau. Zij hebben onder 7850 mensen het maatschappelijk draagvlak onderzocht van Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties.In 2013 stond Drenthe nog op de vierde plaats wat betreft draagvlak voor de cultuursector onder de inwoners. Dat is in de daaropvolgende jaren steeds een beetje gedaald, en inmiddels staat Drenthe op plaats acht.Volgens de onderzoekers was in de laatste twee jaar de verzwakking het sterkst, vooral onder culturele festivals. Hierbij speelde mee dat een aantal festivals, die eerder sterk scoorden, veel draagvlak kwijtgeraakt zijn doordat ze van naam veranderd zijn. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het Hello Festival, wat eerder Retropop heette, en DNK in Assen, wat in de volksmond nog steeds gewoon De Kolk wordt genoemd.Volgens de onderzoekers scoort Drenthe nog altijd goed op het aanbod van dagattracties. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld pretpark Drouwenerzand, de Zuidlaardermarkt en het Monumentendorp Orvelte.Wat verder opvalt is dat er in de Drentse top 50 twee sportclubs staan die geen voetbalclub zijn: E&O en Hurry-Up. "Dat is vrij uniek", zegt onderzoeker Hendrik Beerda. "In de twaalf provinciale ranglijsten komen in totaal slechts zes niet-voetbalclubs voor. Drenthe heeft als enige provincie een handbalvereniging in de vrijetijdstop, en ook nog eens twee!"Ook de TT is goed vertegenwoordigd in de lijst. Op nummer twee staat de TT Assen, op vier het TT Circuit, en op de negende plek het TT Festival.Opvallend is dat Daniël Lohues niet terug te vinden is op de lijst, terwijl die in een ander onderzoek , eerder dit jaar, naar voren kwam als de Drent waar we het meest trots op zijn. Mooi Wark staat er wel op, de oer-Drentse boerenrockband staat op nummer zeventien, tussen het Hunebedcentrum en de Zuidlaardermarkt in.