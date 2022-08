De Drentse Koe wil binnenspeelruimte bouwen, buren zien dat niet zitten

Speel- en ijsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold wil ook bij slecht weer en in de winter spelende kinderen op het terrein verwelkomen. Buren vrezen dat een nieuwe schuur en meer bezoekers ten koste gaat van hun woongenot.

De speelboerderij wil een extra schuur bouwen op het terrein en meer speelruimte geschikt maken voor peuters. "Met het nieuwe gebouw kunnen kinderen meer binnenspelen in het laagseizoen. Een springkussen dat grensde aan de schuur willen wij ook naar binnen verplaatsen", zegt Lydia van der Linde van De Drentse Koe. Ze denkt dat door de verplaatsing naar binnen het geluid van spelende kinderen afneemt.

Proces van jaren

Het idee voor de aanpassingen van het terrein is er al jaren. "Maar er moesten eerst allerlei onderzoeken gedaan worden", geeft Van der Linde aan waarom er nu een aanvraag ligt bij de gemeente. Op het erf van de boerderij aan de Wolddijk ligt de bestemming agrarisch en dagrecreatie. "De verdeling agrarisch en dagrecreatie is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar de dagrecreatiekant", oordeelt de gemeente. Door het bestemmingsplan aan te passen, moeten de papieren en werkelijke situatie weer in overeenstemming komen.

Van der Linde zegt graag met omwonenden in gesprek te blijven over ontwikkelingen op het speelterrein. Desalniettemin werden er bij de gemeente drie zienswijzen met bezwaren ingediend. "Toen wij dit huis 8 jaar geleden kochten, was er geen sprake van het wonen naast een pretpark", schrijven buren. "Wij kiezen absoluut niet voor het wonen naast een pretpark en bij aankoop woning konden wij dit niet voorzien."

Ze vrezen voor waardedaling van hun woning. "Ons woongenot en onze privacy dalen aanzienlijk door extra verkeersdrukte, vergroting van het bezoekersaantal en extra geluid, overlast en afval. Wij ondervinden nu ook regelmatig geluidsoverlast."

Metingen

In het verleden zijn geluidsmetingen gedaan, maar verschillende bezwaarmakers willen dat dat opnieuw gebeurt. De bestaande metingen zouden een vertekend beeld geven omdat die in de rustigere coronaperiode zijn gedaan.

Daarnaast worden er allerlei andere bezwaren aangedragen door buren van de boerderij. Een advocatenkantoor diende namens een bewoner van de Wolddijk een zienswijze in van zestien pagina's. Daarin wordt gesteld dat het niet past in het gebied en in strijd is met gemeentelijke regels.

De buurman is bang voor aantasting van de privacy, aantasting van omgevingskarakteristiek en aantasting van het uitzicht. Hij geeft overigens wel aan in overleg te willen met de gemeente en de Drentse Koe om te kijken of er in onderling overleg oplossingen gevonden kunnen worden.

Gemeente aan zet