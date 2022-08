Wat doe je in augustus als het 30 graden is? Schaatsen, natuurlijk

Met een temperatuur van dertig graden was het vandaag weer goed warm in Drenthe. Niet echt weer waarbij je denkt aan winterse sporten. Maar daar denken ze in Emmen anders over. In het centrum heeft de Belangenvereniging Het Oude Centrum een kunstijsbaan neergezet.

Het idee ontstond een paar weken geleden tijdens het waterspektakel in het centrum van Emmen, waar veel kinderen op afkwamen. "Waarom zouden we dat niet eens doen op bevroren ijs?", zegt Willem Meijer van de Belangenvereniging. "Dan kan je wachten tot het december, januari of februari is. Als wij ons een keer extra willen laten zien in Emmen, dan moeten we het nu doen."

Geen echt ijs

Volgens Meijer is zo'n baan ecologisch verantwoord, want het is namelijk een kunstijsbaan. Je schaatst op kunststofplaten. "Daar sprayen we om de twee uur een soort zeepmiddel op. Dan kan je er goed op glijden. We hebben geen stroom of andere brandstof nodig. Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn als je iets op stroom met ijs gaat doen. Dan kan je beter een ijsje halen bij de ijsboer."