Verdachten drugslab Odoornerveen hadden ook drugslab in Zuidwolde

De mannen uit Wageningen (42) en Arnhem (30) hadden eind 2017 in Zuidwolde ook een drugslab. Beiden werden op 2 november 2017 opgepakt. Via een onderzoek in Duitsland kwam het rechercheteam Gelderland-Midden destijds in Zuidwolde uit. Daar werd in twee ruimtes XTC en amfetamine (speed) gemaakt. De twee en een toen 56-jarige man uit Arnhem werden op heterdaad betrapt.De mannen kwamen in februari van 2018 op vrije voeten. De man 42-jarige Wageninger en 30-jarige Arnhemmer werden op 10 april 2019 in Odoornerveen opnieuw bij een drugslab opgepakt. De 56-jarige man uit Renkum stond op dat moment bij een waterpomp. Hun telefoons lagen in een vat zuur.Omdat het onderzoek voornamelijk is gedaan door het onderzoeksteam in Gelderland vraagt het Openbaar Ministerie de zaak te verwijzen naar de rechtbank Oost-Nederland. Het drugslab in de schuur aan de Noordzijde in Odoornerveen zou dan gelijktijdig met de zaak in Zuidwolde moeten worden behandeld.Alleen de mannen uit Renkum en Wageningen verschenen op de zitting in Assen. Hun rol was zeer beperkt, zeiden beiden. De man uit Wageningen deed mee, omdat hij werd bedreigd, verklaarde hij. Hun raadsmannen vonden het niet nodig om hen langer vast te laten zitten en vroeg de rechtbank hen vrij te laten. De officier van justitie verzette zich hiertegen.Het lab in Odoornerveen was van behoorlijke omvang, zei de officier. Hierop staan langdurige celstraffen. Woensdag beslist de rechter of de zaak inderdaad wordt overgeheveld naar de rechtbank in Oost-Nederland. Ook beslist de rechter of de mannen langer vast blijven zitten of niet.