'Reizigers houden rekening met staking', enkeling toch op het station te vinden

"Ik wilde naar mijn werk in Leeuwarden, maar ik was niet op de hoogte. Het is vervelend, want je plant om naar je werk te gaan. Volgens mij zijn er ook geen vervangende bussen, heel erg lastig", zegt iemand anders.

'Grote stakingsbereidheid'

Van het NS-personeel in Noord-Nederland heeft 95 procent het werk neergelegd. "Dat is uitzonderlijk hoog", zegt conductrice Lucienne Eijsden - Van den Burg. "We hebben een klantvriendelijk beroep, dus het is een erg hoog percentage. Maar we staan hier voor de reizigers."

Zo heel af en toe rijdt er toch een NS-trein door Drenthe. De eerste trein vanaf Assen ging om 08.25 uur, richting Groningen. "Het kan zo zijn dat de collega's uit de Randstad deze rit in hun dienstkaartje hebben staan. Dan is er niets aan te doen, dan mogen ze gewoon rijden."

Landelijke staking?

Deze maand zijn nog vier regionale stakingen. Wat er daarna gaat gebeuren, is de vraag. NS wil graag weer met de bonden om tafel. "We zien aanknopingspunten om door te praten", zegt woordvoerder Sonja Paauw.

De eisen van de medewerkers zijn in ieder geval bekend. "We willen een eerlijkere en menselijkere cao, waarin we in normale uren en met pauzes diensten kunnen draaien. Daar hebben we recht op", vertelt Eijsden - Van den Burg.