'Met mijn badmuts op en speciale T-shirt aan haal ik de donaties op van mijn zwemtocht met Maarten'

"Gisteren dacht ik de hele tijd: wat prachtig en bijzonder, je zou maar mee hebben gezwommen. En dat heb ik!", vertelt de Meppelse trots. "Ik kreeg daar echt vleugels. Weet je, er zijn zoveel goede doelen en zoveel acties om kanker de wereld uit te krijgen. Maar deze actie van Van der Weijden is bovenmenselijk."Tijdens haar zwemtocht droeg Willy een speciaal T-shirt. Op de mouw stond 'Simone'. "Ik wilde speciaal aan haar denken tijdens het zwemmen. Simone is mijn vriendin en zij wordt niet meer beter. Zo zat ze een beetje onder mijn huid", vertelt ze emotioneel. "Mijn zwembril liep langzaam vol met tranen."Doornbosch wilde met haar zwemtocht een bedrag ophalen van 1.612 euro. "Een gek bedrag maar het heeft een reden. Mijn moeder is op 16 december jarig. Zij heeft darmkanker gehad, maar is gelukkig genezen." Inmiddels is het streefbedrag gehaald. "Om iedereen te bedanken breng ik ze vandaag persoonlijk een bezoekje. Met mijn badmuts op en mijn speciale T-shirt aan stap ik op de fiets. Want donaties blijven ontzettend belangrijk om die ziekte de wereld uit te krijgen."Iemand die met net zoveel emotie de verrichtingen van Maarten van der Weijden heeft gevolgd is Johan Massier uit Veeningen. Hij stond afgelopen weekend in Franeker. Massier heeft een speciale reden om de zwemmer aan te moedigen.Johan's zoon Peter overleed in 2002 aan leukemie. In zijn bed in het VUmc Amsterdam kwam daarna zwemmer Maarten van der Weijden te liggen. De familie Massier kwam daar pas later achter en Peter heeft het nooit geweten. Als eerbetoon aan zijn zoon schreef Massier het boek 'Levenskunstenaar'. Het voorwoord komt uit de pen van de voormalig olympisch zwemkampioen Van der Weijden.Lees ook: [137978 Van der Weijden maakt mensen ervan bewust hoe verschrikkelijk kanker is]"Het was weer prachtig en geweldig om te zien. Zo'n prestatie brengt saamhorigheid. Je strijdt samen voor een doel: de vreselijke ziekte beheersbaar te krijgen." Ook Massier draagt een steentje bij aan het onderzoek naar kanker. "Van elk boek dat we verkopen, gaat er 15 euro naar het KWK Kankerbestrijding deze maand."De Elfstedenzwemtocht biedt troost aan iedereen die te maken heeft met kanker. "Maar", benadrukt Massier, "het is geen massale rouwverwerking. Dat impliceert dat er een einde aan komt. Rouw blijft, het is de keerzijde van liefde. De liefde voor een overleden geliefde gaat nooit over, dus de rouw ook niet. Wel kan je leren het leven weer te omarmen na verlies."Zowel Massier als Doornbosch zijn het er over eens: "mocht Van der Weijden volgend jaar het open water weer opzoeken zijn we er bij."