No Surrender-oprichter Klaas Otto wil nieuwe advocaat en uitstel rechtszaak

“Er is een vertrouwensbreuk. Ik heb acht dagen geleden één uur bezoek gehad over deze zaak. Er staan mensen in het dossier die ik nog nooit heb gezien. En ik wil goed beslagen ten ijs komen”, aldus Otto. “Ik kom niet meer terug. Ik weet niet waar het over gaat. Ik kan me toch niet verdedigen. Ik ben er klaar mee. Veel plezier allemaal”, zei hij toen hij de zaal verliet.Otto staat met drie andere verdachten terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Henk Kuipers uit Emmen staat ook in de zaak terecht, maar zijn zaak werd vanochtend voor onbepaalde tijd aangehouden omdat zijn advocaat ziek is.De verdediging van de andere verdachten drongen er bij de rechtbank op aan om ook de andere zaken aan te houden. Ze willen namelijk dat Kuipers als getuige gehoord kan worden, maar dat is nu niet mogelijk. De rechtbank wees dit verzoek af waarna de verdediging zich op het standpunt stelde vandaag niks te verklaren.De zaak van Otto is aangehouden omdat hij op dit moment geen advocaat heeft. De rechtbank behandelt wel de zaak van de twee overige verdachten.