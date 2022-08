Leger des Heils neemt inloopvoorziening GGZ Assen over van Cosis

Zorginstelling Cosis stopt met de inloopvoorziening GGZ aan de Brink in Assen. Het Leger des Heils gaat per 1 januari 2023 de voorziening runnen.

Waar dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Het Leger des Heils is hierover in gesprek met Cosis. Het is mogelijk dat de inloopvoorziening blijft waar hij nu is, aan de Brink 42 in Assen.

'Niet eens over aanbestedingsvoorwaarden'

Cosis stopt omdat ze het met de gemeente niet eens konden worden over een aantal aanbestedingsvoorwaarden, laat een woordvoerder weten. "We hebben het intern overlegd en onderzocht. En op basis van de eisen van de aanbesteding hebben wij besloten om niet door te gaan met de inloopvoorziening. We konden het op een aantal punten niet eens worden met de gemeente Assen."

Het Leger des Heils gaat in eerste instantie voor vier jaar de inloop runnen, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Ook in andere plaatsen in Nederland heeft het Leger des Heils zo'n voorziening al.

'Warme overdracht en heldere communicatie'

Vanaf het nieuwe jaar zal het Leger de Heils de inloop overnemen van Cosis. Tot die tijd gaan beide partijen samenwerken 'aan een warme overdracht en heldere communicatie naar de bezoekers', laat de gemeente Assen weten.

De gemeente Assen is blij met de nieuwe partner, zegt wethouder Jan Broekema (SP) . "Het Leger des Heils voldoet aan alle criteria, ze werken met vrijwilligers, hebben een duidelijk netwerk in Assen en zijn bekend in de wijken en met de doelgroep."