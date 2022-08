Raad van State: groen licht voor woningbouw de Klenckestraat Assen

Ontwikkelaar Fijn Wonen kan na maandenlang gesteggel beginnen met de bouw van twaalf woningen aan de Klenckestraat in Assen. Dat heeft de Raad van State bepaald in een definitieve uitspraak.

Zo heeft de gemeente aangetoond dat nieuwe woningen nodig zijn, en dit deel van de Asser wijk Pittelo daar geschikt voor. De communicatie van de gemeente, die te wensen over zou laten, doet bovendien niks af aan de vergunning. Die is namelijk rechtmatig tot stand gekomen, oordeelt de Raad van State. Honderd procent draagvlak in de buurt hoeft er bovendien niet te zijn.